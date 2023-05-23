Politika

Fransa: Ukrayna’ya güvenlik garantileri vermeye hazırız

Fransa Dışişleri Bakanlığı, NATO ortaklarıyla birlikte Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunma konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Fransa, Ukrayna’ya uzun vadede kendisini savunmasına ve gelecekte kendisine karşı olası saldırıları önlemesine yardımcı olacak güvenlik garantileri sağlama amacıyla Ukrayna ile anlaşma imzalamaya hazır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Paris'in ortaklarıyla birlikte 'Ukrayna'ya uzun vadede ekonominin tüm sektörlerinde sağlanacak en iyi destek biçimi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü' kaydedildi.

Daha önce ABD ve müttefiklerinin Ukrayna için İsrail’e benzer güvenlik modelinin sağlanması fikrini görüştüğü iddia edilmişti.

Washington yönetiminin Ukrayna’nın güvenliğine ilişkin anlaşmada ana garantör olmaya hazır olduğu belirtilmişti.

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