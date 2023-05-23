Erdoğan’dan ‘montajlı video’ mesajı: Gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve Millet İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın ardından geçtiği Sivas'ta da miting düzenledi.

Erdoğan, mitinglerinde gösterdiği, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK'lilerin eklendiği video hakkında dün yaptığı “Ama montaj, ama şu, ama bu…” açıklamasının ardından Sivas'ta yeni bir açıklama yaptı.

“Havası sert insanı mert olan Sivas’ımızı yürekten selamlıyorum” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maşallah ne bu coşku? Rakamı istedim. Ne kadar dedim. Evet şu anda Emniyet rakamını sizlere açıklıyorum; yol boyu olanlarla beraber 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Sandıkları patlatmaya var mısınız? Bunu halledeceksiniz anlıyorum. Zaten Cumhur İttifakı beşin dördünü aldı. Keşke diğerini de alsaydınız. Beşte beş yapabilirdiniz. Ama önemli değil, önemli olan Pazar. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbime hamdolsun. Bu masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı vardı değil mi? Biz hızlı tren dediğimizde 'ne gerek var' diyordu. Ne yazık ki Bay Bay Kemal'in takdimini de o yaptı. Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokadı yakışır. Hızlı tren hattımızı 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz artık hızlı trenle Ankara'ya 2 saatte gidiyor. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün yüksek hızlı trenin konforunu yaşıyor.”

“SİNAN OĞAN BEY'İN KARARININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

“Laf ola beri gele değil, icraat icraat. Bay Kemal bu işler lafla olmuyor. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımız da hızlı trenin faydasını görecek” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonumuzdan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Bu hattı Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgemizde dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil; Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, Türkiye'yi doğu batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak. Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım, altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı yok ayan CHP genel başkanına rağmen başaracağız. Dün Türk Cumhuriyetleriyle iş birliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan Bey'in, ikinci turda şahsımızı desteklemesi bunun son örneğidir. Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten birlikteyiz.”

“KIVRAK ZEKA ÜRÜNÜ VİDEO ÜZERİNDE TEPİNİYORLAR”

“14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler” diyen Erdoğan, “Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar. Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar. Van'da 'kana kan intikam' dediler. Bu naraları atarken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Milletin gözlerinden kaçırdıkları tüm reziller tek tek ortaya saçılmıştır. Bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldığı cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaklardır” ifadelerini kullandı.