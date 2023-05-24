Politika

Cumhurbaşkanı seçimi: Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor

Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri bugün sona ererken, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Cumhurbaşkanı seçimi Yurt dışı oy verme

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 733 bin 940 oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

3 milyon 416 bin 98 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu yurt dışında bu yıl 73 ülkede sandıklar kuruldu. Bazı ülkelerde oy verme süreci tamamlandı. Aralarında ABD, Almanya, Belçika ve İngiltere’nin de olduğu 16 ülkede ise seçmenler oy kullanmaya devam ediyor.

Oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye götürülecek. (Kaynak: TRT Haber

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv