Ronaldo gol sevincinde ‘secde’ etti

HABER MERKEZİ

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Yıldız oyuncunun, Al Nassr’dan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberinde Ronaldo’nun ocak ayında transfer olduğu ve yıllık 200 milyon euro kazandığı Al Nassr’dan ayrılmak istemesinin sebebi Suudi Arabistan’daki yaşam şartları olarak gösterilmişti. 37 yaşındaki futbolcunun Avrupa’daki yaşamı özlediği ileri sürülmüştü.