Jina Emini gösterileri: Yargıtay bir idam kararını onadı diğerini bozdu

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İran'ın "Şark" gazetesine göre, Jina Emini gösterileri sırasında "bir polisi öldürme" suçlamasıyla yargılandığı Devrim Mahkemesi'nde ölüm cezasına çarptırılan Muhammed Kubadlu hakkında verilen idam kararı Yargıtay tarafından onandı.

Gösteriler sırasında Mazenderan eyaletinde "kamu malını tahrip etmek ve Kur'an-ı Kerim'i yakmak gibi ciddi suç eylemleri" gerçekleştirdiği gerekçesiyle Devrim Mahkemesi'nde yargılanarak idama mahkum edilen Cevad Ruhi hakkındaki karar ise bozuldu.

Ruhi'nin avukatı Mecid Kaveh, isnat edilen suçlar nedeniyle 3 kez idam cezasına çarptırılan müvekkili hakkındaki mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından iptal edildiğini ve yargılamanın yeniden yapılacağını açıkladı.

JİNA EMİNİ GÖSTERİLERİ VE İDAM CEZALARI

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.