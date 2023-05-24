Politika

Ümit Özdağ: İçişleri bakanı olarak mültecileri göndereceğim

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Foto: AA
Foto: AA
türkiye Ümit Özdağ Suriyeli göçmenler

HABER MERKEZİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması beklenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sığınmacıları "içişleri bakanı olarak göndereceğini" söyledi.

CHP Gençlik Kolları'nın Twitter’da paylaştığı "Suriyeliler Gidecek" başlıklı videosunu alıntılayan Özdağ, şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ’ın bugün saat 11.00’de açıklama yapması bekleniyor.

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