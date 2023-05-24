Politika

İran’da çatışma: 2 ölü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
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İran İran Sistan-Beluçistan Çatışma

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Kudüs Karargahı, Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletinde tespit edilen bir terör grubuna düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü, 1 kişi yakalandı. Çok miktarda silah ve mühimmat da ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın "terör örgütü" olarak kabul ettiği "Ceyşu'l Adl", Sistan-Beluçistan eyaletinde ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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