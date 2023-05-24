Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Partili Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini dile getirerek “Numan Bey'in anlattıkları sığınmacıların dönmesini içermiyordu” dedi.

Özdağ'ın açıklamalarına yanıt veren Kurtulmuş, “Özdağ'ın sözleri gerçek dışı. Hem baş başa hem de sonrasındaki basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."