Politika

HDP ve YSP’den son durum toplantısı

HDP ve YSP, Zafer Partisi ile CHP arasında imzalanan mutabakat sonrası durum değerlendirmesi için toplandı.
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HDP-YSP
HDP-YSP
türkiye HDP YSP

HABER MERKEZİ

Yeşil Sol Parti’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız.

ZAFER PARTİSİ - CHP MUTABAKATI TARTIŞMA YARATTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.

İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

Protokolün 4. maddesinde HDP belediyelerine yönelik kayyum uygulamasının süreceği ön görülüyor.

İlgili madde şöyle:

“Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.”

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