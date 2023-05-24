Ümit Özdağ: İçişleri Bakanlığı'nı isterim

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Özdağ, içişleri bakanlığı istediğine dair gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Ben bunu isterim tabi ama bu ayın 28'inden sonra Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer partilerle konuşacağı konudur. Bizim herhangi bir dahlimiz olmaz. Numan beyle çok yapıcı bir konuşma yaptık. Çözüm önerilerini anlattı bana. 5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi. Bu, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarda daha fazlaydı.”

Özdağ, “Onların geri dönüşüyle ilgili Suriye'nin kuzeyinde proje yaptıklarını, 1 milyon tanesini geri yollayacaklarını söyledi. Ben de dedim ki 'Bu, orada yeni bir Afganistan yaratmak olur. 1 milyonu yollayarak çözüm üretemezsiniz.' Görüşmeler bu noktada tıkandı” dedi.