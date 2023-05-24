PAK’tan Ankara’da K24 ekibinin engellenmesine kınama

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Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Ankara’da Zafer Partisi tarafından K24 ekibinin engellenmesini kınadı.

PAK Basın ve İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Zafer Partisi’nin Kurdistan24 TV muhabirlerine müdahalesini kınıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün gerçekleştirmiş oldukları basın toplantısını izlemek isteyen Kurdistan24 TV muhabiri ve kameramanının basın toplantısını izlemeleri, Zafer Partisi yöneticileri tarafından ırkçı hezeyanlarla engellenmiştir. Basın özgürlüğünün engellemesini ve Kürt düşmanlığını ifade eden bu tutumu kınıyoruz.

Kurdistan24 TV çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”