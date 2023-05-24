Rusya: Türk Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırı düzenlendi
HABER MERKEZİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı girişiminde bulunulduğunu ancak girişimin 'başarısızlıkla sonuçlandığını' duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre bakanlık, 'Ivan Hurs' adlı geminin hedef alındığını belirtti.
Moskova yönetimi, geminin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını korurken insansız sürat tekneleri tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.
Saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan bakanlığın açıklamasında, "Düşman botları, İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusundaki bir Rus gemisinin standart silahlarından açılan ateş sonucu imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Henüz Ukrayna'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.