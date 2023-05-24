Politika

Rusya: Türk Akım'ı koruyan savaş gemisine saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ivan Hurs' adlı geminin hedef alındığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna karadeniz Türk Akım

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rus donanmasına ait savaş gemisine saldırı girişiminde bulunulduğunu ancak girişimin 'başarısızlıkla sonuçlandığını' duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre bakanlık, 'Ivan Hurs' adlı geminin hedef alındığını belirtti.

Moskova yönetimi, geminin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını korurken insansız sürat tekneleri tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. 

Saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan bakanlığın açıklamasında, "Düşman botları, İstanbul Boğazı'nın 140 kilometre kuzeydoğusundaki bir Rus gemisinin standart silahlarından açılan ateş sonucu imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Henüz Ukrayna'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv