Kürdistan Bölgesi Hükümeti salatalık ithalatını yasakladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, dışarıdan salatalık ithalatının yasaklandığını ve Kürdistan salatalığının yurt dışına ihracı için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, çiftçileri desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla salatalık ithalatını yasaklama kararı aldı” denildi.

Hükümetin amaçlarından birinin çiftçilerin ürünlerini pazarlamak olduğu kaydedilirken, bu çerçevede yerli ürünlerin yurt dışına ihracına yönelik vergilerin kaldırıldığı ifade edildi.

Yerel ihtiyaçların karşılanmasının ardından, yerli ürünlerin Kürdistan bayrağıyla ihracı için fabrikalar kurulduğunun kaydedildiği açıklamada, “Şuan Akre ilçesine bağlı bir köyde günde yaklaşık 6 ton salatalık üretiliyor. Yurt içi ihtiyacın yanı sıra Irak'ın orta ve güney bölgelerine de ihracat yapılmakta olup, ileride yurtdışına da ihraç edilmesi için çalışmalar yapılmakta” denildi.

Açıklamada, sadece Akre’nin Spimal köyünde 200’den fazla hanenin salatalık ürettiği, bunun da binlerce kişiye iş imkanı sağladığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi, nar, pirinç, sumak, tahin, üzüm, elma ve bal ihracının ardından yeni farklı ürünleri ihraç etmek için çalışmalarını sürdürüyor.