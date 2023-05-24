Bakanlar Kurulu’ndan Bağdat’a bütçe yasası uyarısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak bütçe yasasında yapılacak herhangi bir değişikliği kabul etmediklerini bildirdi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de katıldı.

2023, 2024 ve 2025 yılları Irak bütçesi yasa tasarısının gündeme geldiği toplantıda, geçtiğimiz Irak Bakanlar Kurulu toplantısında, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe payını ilgilendiren maddeyle ilgili değişiklik yapılmasına tepki gösterildi.

Irak Parlamentosu’ndaki bazı milletvekillerinin bütçeyle ilgili değişiklik önerisinin geçtiğimiz ay Erbil ve Bağdat hükümetleri arasında yapılan anlaşmaya aykırı olduğunun belirtildiği toplantıda, bütçenin bir an önce onaylanması, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına saygı gösterilmesi ve iki taraf arasındaki anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılmaması istendi.

Toplantıda konuşan Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayarak, federal hükümet Irak'ın diğer bölgeleri gibi Kürdistan Bölgesi'nin de haklarını sağlaması ve üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili Bağdat’la görüşmeleri yürüten Erbil heyetinin, görüşmelerini sürdürmesine karar verildi.