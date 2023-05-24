BM temsilcisi: Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi savaş çok rahatsız edici

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi savaşın çok rahatsız edici olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Plasschaert, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilere seçimlerin önündeki sorunlara çözüm bulmaları ve bir an önce seçimleri yapmaları çağrısında bulundu.

BM temsilcisi, “Bir kez daha tüm partileri, tüm halkın yararına çalışmaya ve seçimlerin önündeki görünen sorunlara bir an önce ortak çözümler bulmaya çağırıyoruz” dedi.

Plasschaert, “Seçimlerin zamanında yapılması ve güvenilir olması demokratik bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.