Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

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Oy kullanma süresinin 12 günden 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Yüksek Seçim Kurulu, saat 20.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 856 bin 968 olduğunu açıkladı.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti.

YSK’nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.

Oylar Türkiye'ye doğru yola çıkacak. 28 Mayıs günü sandıklar kapandıktan sonra sayım başlayacak.