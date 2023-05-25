HDP ve YSP cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tutumunu açıklayacak

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HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.

Parti genel başkanlarının ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tavırlarını açıklamaları bekleniyor.

HDP ve Yeşil Sol Parti dün, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokoldeki 'kayyum' maddesi üzerine durum değerlendirmesi amacıyla yaptığı olağanüstü toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız."