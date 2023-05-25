Yurt dışında 1 milyon 895 bin 430 oy kullanıldı

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Türkiye’de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 895 bin 430'a ulaştı.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışındaki oy verme süreci tamamlandı.

Seçmenler yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

Yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti.

SEÇİMİN İLK TURUNDA KULLANILAN OY SAYISI AŞILDI

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 10.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 895 bin 430 oldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.