Son anket: Erdoğan: Yüzde 52,7 - Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

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KONDA Araştırma, 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanı seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapıldı.

KONDA’nın anketinde 2. tur için kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,7 - Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

Bu tarihte henüz Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamamıştı.

Araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olarak belirtildi.

Yapılan açıklamada, oranların iki haftalık seçim sürecinin yarısında yapılmış bir ölçüme ait olduğunu hatırlatıldı.

Araştırma sonucuna dair yapılan açıklamada bulguları değiştirebilecek ve 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamik olarak da şu not düşüldü:

“1- 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

2- Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları.

3- Bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır.”