Politika

Sırrı Sakık’tan Kılıçdaroğlu’na: Cevap hakkımı seçim sonrasına bırakıyorum

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Sırrı Sakık, “Saray rejimine karşı, benim tek başıma yaptığım çalışmalar sizin ittifaktan daha fazladır” dedi.
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türkiye Yeşil Sol Parti Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV’de “Sırrı Sakık bizi destekleyecekmiş. Hangi desteği, nasıl bir destek verecek? Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, kimlerin hangi gerekçelerle nasıl konuştuğunu gayet iyi biliriz” dedi.

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, “Sayın Kılıçdaroğlu saray rejimine karşı, benim tek başıma yaptığım çalışmalar sizin ittifaktan daha fazladır” ifadelerini kullandı.

“Diliyorum ki cumhurbaşkanı olacaksınız” diyen Sakık, sözlerine şöyle devam etti:

“O zaman kim derin, kim sığ anlarsınız. Bütün çalışmalarımıza rağmen olmazsa da etrafınızdaki ‘derin’leri saymaya başlayın bence. Şimdi hepimiz 28 Mayıs’a konsantre olalım. İnsanları sandık başına gelmeye ikna etmeye çalıştığım için cevap hakkımı seçim sonrasına bırakıyorum…”

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