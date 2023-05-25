HDP ve Yeşil Sol Parti ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

ANKARA (K24)

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokol ardından ‘durum değerlendirmesi’ kararı alan HDP ve Yeşil Sol Parti, ikinci tura ilişkin tutumlarını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın bugün (25 Mayıs Perşembe) saat HDP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, "HDP ve YSP olarak sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesine kefiliz. Sandığa gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir" diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Ve tek seçenek; onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Buldan, "Dün Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi de kamuoyuyla paylaştık. Mücadelemizin ve Üçüncü Yol politikamızın temel hedefi, devletin ve toplumun imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistemi yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini, toplumsal adaleti, demokrasiyi önceleyen bir evrensel standarda kavuşturmaktır.”

Buldan, “Kürt sorununun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Bu çözümsüzlük oyunu bozulmadan, Cumhuriyet demokrasi ile bütünleşemeyecektir. Önemle altını çizmek isteriz ki, hiçbir siyasi hesap ve çıkar yoksul, emekçi halkların, kadınların ve gençlerin geleceğinden daha kıymetli olamaz” dedi.

Mithat Sancar ise "Tercihimizi saray rejimini değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. Sandığa gidelim, sandıkları koruyalım. İrademizle saray rejimini değiştirelim, irademize de sandıklarda sahip çıkalım" dedi.