Nashville Belediye Başkanı: Nashville ve Erbil gelecek ay kardeş şehir olacak

ERBİL (K24)

ABD'nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'in Belediye Başkanı John Cooper, Nashville ve Erbil’in gelecek ay kardeş şehir olacaklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi ziyaretinin sona ermesi dolayısıyla Erbil Valisi Umed Xoşnaw ile basın toplantısı düzenleyen Nashville Belediye Başkanı John Cooper, Erbil ile karşılıklı olarak yararlanabilecekleri birçok şeyin olduğunu söyleyerek, Nashville'in Kürtler tarafından Küçük Kürdistan olarak bilinmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cooper, Haziran ayında Nashville ve Erbil'in resmi olarak kardeş şehir olacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile eğitim, kültür, ticaret, turizm gibi çeşitli alanlarda yakın ilişkiler kuracaklarını kaydeden Cooper, “Tüm Nashville halkı adına 'Küçük Kürdistan' olarak tanındığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

Cooper, geçtiğimiz Salı günü Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.

ABD'nin Tennessee eyaletinin başkenti olan Nashville Belediye Başkanı, kentte 25 bin Kürt’ün yaşadığını söylemişti.