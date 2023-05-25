Davutoğlu’ndan ‘kayyum’ açıklaması: Diyarbakır’da başka bir kriter uyguluyorsanız kabul etmem

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhur İttfakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan iki parti arasında olduğunu belirterek, “Orada bizim imzamız yok. Bu biz onaylamadık demek değil. Eğer 'bunu uygun görmüyoruz' deseydik Kılıçdaroğlu’na söylerdik” dedi.

Görüşmenin ardından ortaya atılan bakanlık iddialarını değerlendiren Davutoğlu, Millet İttifakı kültürünün gizli protokol yapmaya izin vermediğini belirterek, “Bakanlar konusu 6 lider arasında konuşulmamışken başka kimseyle müzakere edilemez, çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi. Böyle bir pazarlığa Kılıçdaroğlu girmez. Bizler bunu zaten kabul etmeyiz" dedi.

“METNE BAKTIĞIMIZDA BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ YOK”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Sayın Ümit Özdağ ile fikirlerimizin çoğu uzlaşmıyor. Bu açık. Ama fikirlerimizin çoğunun uzlaşmıyor olması birlikte müzakere yapmayacağımız anlamına gelmez. Benim referans noktam Gelecek Partisi’nin referans noktası takriben iki yıldır ilmek ilmek ördüğümüz Millet İttifakı’nın ortak dokümanlarıdır, Anayasa metnidir. Mesela Anayasa metni biz deseydik ki ‘ilk dört madde değişecek’ bugün çelişki olurdu. Sığınmacılarla ilgili ortak politikalar metninde iki yıl diyor. Burada bir yıl deniyor. Formal olarak metne baktığımızda büyük bir çelişki yok. Özdağ'ın ‘insan hakları hukukuna uygun göndereceğiz’ demesi ‘otobüslere bindirip göndereceğiz’ demesi gibi değil. Demek ki bir şeyler değişmiş” şeklinde konuştu.

“KAYYUM UYGULAMASINI KABUL ETMEM”

Protokoldeki kayyum kısmına da değinen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gelecek Partisi olarak kayyım konusunda tavrımız net ve açıktır. Demokrat bir insanın seçilme makamı olan yerlere atanma kabul etmesi mümkün değil. Ben terörle mücadele ettim, ederim. Ama dönemimde hiçbir kayyım atamasına izin vermedim çünkü kayyım atanması o belediye başkanlarını cezalandırmak değil, onlara oy veren halkı cezalandırmak. Ben bunu kabul etmem. Bir suç mu işledi, hukuki süreç tamamlanır, o suçun cezasını çekecek olan çeker. Boşaldığı makam için belediye meclisinde seçim yapılır. Yine seçilmişlerin içinden seçilir. Aynen Kadir Topbaş vefat ettiğinde İstanbul’da olduğu gibi. İstanbul’da bir kriter uyguluyorsunuz, Diyarbakır’da başka bir kriter uyguluyorsanız, Diyarbakır halkının iradesini saygı göstermiyorsunuz. Ben bunu kabul etmem. O zaman işte terörle mücadelenin en önemli unsuru eksik kalır. Terörle mücadelede yapmanız gereken şey, toplumun aidiyet bilincini yüksek tutmak. Herkes bu topluma ‘aitim’ diyecek. Verdiği oyun saygı görmediğini gören birisi o topluma aidiyet hisseder mi? Bunları Sayın Özdağ ile de konuşuruz. Dediğim gibi insanların fikirlerinin siyasi süreç içinde esnemesi, karşılıklı müzakerelere varması güzel bir şey.”

“HEPİMİZ 28 MAYIS’A ODAKLANDIK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Toplamı 1 puan etmeyen partiler 40 vekil aldı” sözlerine, “Bu yorumlarını kibrine bağlarım ve acırım” sözleriyle yanıt veren Davutoğlu, 4 partinin TBMM’de ortak grup kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Davutoğlu, “Millet İttifakı içinde 4 partinin de bence grup oluşturma yollarını araştırması lazım, bu konuda da bazı görüşmelerim oldu. Bunun zemini var. Bunun olması Meclis çalışmalarında aktiviteyi artırır. Hangi modelle, nasıl olur? Şimdi hepimiz 28 Mayıs’a odaklandık. 28 Mayıs sonrası liderler, ortak bir grup kurma konusunda mesafe alacağımızı düşünüyorum” dedi.