AK Parti Sözcüsü Çelik: Zafer Partisi ile HDP yan yana gelemez

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi'nin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasını değerlendiren Çelik, "Zafer Partisi'nin durduğu yerle HDP'nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez" dedi.

"Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor" diyen Ömer Çelik, "İlk defa bir CHP Genel Başkanı, terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor. Teröre destek veren siyasetin zımni onayını almaya çalışıyor. Birdenbire 14 Mayıs'tan sonra milliyetçilikle ilgili pankartlar astılar. Bunun daha büyük tepki yarattığını görüyoruz. Hudut namustur diyorlar. Tezkereye HDP'yle birlikte CHP karşı çıktı. Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti" ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU MİLLET İTTİFAKI'NI FİİLEN DAĞITTI”

HDP'nin ikinci tur kararını da değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:

"Açık konuşmak lazım. Siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de görünür üzerinden eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar. HDP 24 saat kazanmak istedi, Kandil'den gelen mesajı öğrenmek için. Kandil de dış istihbaratlardan gelecek talimatı bekliyordu. Zafer Partisi'yle Kılıçdaroğlu'nun ittifakı karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylüyorsa, kendi siyaseti açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Ortaya çıkan tablo açık. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen emperyalist gruplar var, Kandil bunun lejyonerliğini yapan bir yapıdır. HDP içinde adaylar tartışılıyor, Kandil'den mücadeleye zarar vermeyin yaklaşımı ortaya koyuyorlar. Zafer Partisi'nin durduğu yerle HDP'nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez. Kılıçdaroğlu getireceğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu, dün imzaladığı mutabakatla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır."