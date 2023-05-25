Rusya 5 İsveçli diplomatı sınır dışı ediyor

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İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ı bakanlığa çağıran Rusya Dışişleri, İsveç'in cepheleşme yanlısı çizgisi dikkate alınarak Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğu'nun çalışmalarının 1 Eylül'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, "Büyükelçiye, mütekabiliyet gereği İsveç'in Moskova Büyükelçiliği ataşeliğinde savunma konularıyla ilgilenen 3 personel dahil 5 İsveçli diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi verildi" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğunun 1 Eylül itibarıyla faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirilen açıklamada, "Büyükelçi, Rus tarafının 1 Eylül 2023 itibarıyla İsveç'in St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyetlerine verdiği izni iptal ettiği konusunda da bilgilendirildi" denildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı 'diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetleri' nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtmişti.