Politika

Rusya 5 İsveçli diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveçli 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı alındığını bildirdi.
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dünya Rusya İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ı bakanlığa çağıran Rusya Dışişleri, İsveç'in cepheleşme yanlısı çizgisi dikkate alınarak Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğu'nun çalışmalarının 1 Eylül'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, "Büyükelçiye, mütekabiliyet gereği İsveç'in Moskova Büyükelçiliği ataşeliğinde savunma konularıyla ilgilenen 3 personel dahil 5 İsveçli diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi verildi" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Göteborg Başkonsolosluğunun 1 Eylül itibarıyla faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirilen açıklamada, "Büyükelçi, Rus tarafının 1 Eylül 2023 itibarıyla İsveç'in St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyetlerine verdiği izni iptal ettiği konusunda da bilgilendirildi" denildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülke makamlarının 5 Rus diplomatı 'diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetleri' nedeniyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldıklarını belirtmişti.

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