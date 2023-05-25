İngiltere'ye göçmen geçişlerinde rekor

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İngiltere’ye, 2022’de çoğu Avrupa Birliği (AB) dışından gelen göçmen sayısı rekor seviyede artarak 606 bine ulaştı.

Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) tarafından yapılan açıklamada, dünyadaki bazı gelişmeler ve salgın sonrası kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ülkeye yasal yollardan gelen göçmen sayısındaki artışın rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

ONS raporunu değerlendiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ITV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bu sayının “çok fazla olduğunu” belirterek, hükümet olarak bu sayının düşürülmesi için gerekli adımların atılacağı vaadinden bulundu.

Bu adımlar arasında, ülkeye eğitim görmek için gelen bazı yabancı öğrencilerin ailelerini de yanlarında getirme hakkının alınması da bulunuyor.

UKRAYNA VE HONG KONG'DAN GELENLER ARTTI

Bu arada ONS açıklamasında, eğitim ve çalışmak amacıyla İngiltere’ye gelenlerin dışında özellikle insani durum yüzünden Ukrayna ve Hong Kong gibi ülkelerden de çok sayıda kişinin 2022’de ülkeye giriş yaptığı kaydedildi.

2022’de ülkeye 1,2 milyon kişi eğitim, çalışma ve insani gerekçelerle gelirken, 557 bin kişi ülkeyi terk etti.

2022’de İngiltere’ye AB ülkelerinden gelen göçmen sayısı 151 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

2021 yılında ülkeye giriş yapan göçmen sayısı 500 binin altındaydı.

İngiltere’de 2022’de 136 bin yabancıya öğrenci vizesi verildi. Bu sayı 2019’da 16 bini geçmemişti.

İngiltere’ye çoğu Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla gelenlerin sayısının geçen yıl 45 bini geçtiği tahmin ediliyor.

İngiltere’nin kaçak göçmenleri toplu olarak Ruanda’ya gönderme planı sivil toplum örgütleriyle birlikte BM ve AB gibi kurumların sert tepkisine yol açmış ve askıya alınmıştı. (Kaynak: euronews, AFP)