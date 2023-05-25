Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısını kabul etmedi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" programında konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu..." sözleriyle seslenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında karşı karşıya gelme çağrısına da yanıt veren Erdoğan, "Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok" dedi.

"MİLLETİMİZ İRADEYİ CUMHUR İTTİFAKI'NA VERDİ"

“Milletimiz bu iradeyi cumhur İttifakı'na verdi” diyen Erdoğan, “şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı'nda 49.5 oyla büyük teveccüh gösterdi şahsımıza. Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir. Koalisyon günlerine, eski Türkiye günlerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı sistemine yeniden onay vermiştir.

Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir. TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmadık. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir.”

"SANA ŞÖHRET MİNDERİ VERMEYE NİYETİMİZ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlunun canlı yayın teklifini reddeden Erdoğan, “Erdoğan'ı ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede olduğunu benim milletim iyi bilir. Bu konuda Cudi'nin besler Deresi'nin dili olsa da konuşsalar. Sen sınır ötesinde bile teröristlere nasıl adım atılacağının hdp ile bu çalışmaları yaptın. Meclis'teki odalarında yaptın. Medya bunu ortaya koydu. Sen kalkıp da zaten akşam yalan sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok” şeklinde konuştu.