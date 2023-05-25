Politika

Londra'da saldırı alarmı

Polis ekipleri İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Caddesi’nin girişine bir araç çarptı. Polis bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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dünya ingiltere Londra saldırı

HABER MERKEZİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir aracın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.

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