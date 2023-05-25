Ayhan Bilgen: SES Partisi Kılıçdaroğlu'na destek vermeyecek

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Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kurullarında yaptıkları görüşmelerde, Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme eğiliminin parti kurullarında ciddi bir seçenek olarak görülmediğini belirtti.

Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Ayhan Bilgen, 28 Mayıs'taki seçimin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin test edilmesi bakımından ikinci deneme sayılabileceğini" söyledi.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu kucaklayıcı, uzlaştırıcı tarzı ve tavrı dolayısıyla şimdiye kadar hep kutladıklarını, adaylığının Türkiye demokrasisi açısından çok değerli olduğunu düşündüklerini anlatan Bilgen, "Birinci turda da bence önemli bir sorumluluk ortaya koydu ama bugün itibarıyla Türkiye seçimlere iki adayla gitmiyor. Karşısında güçlü, güven veren bir alternatif konulamadığı için özellikle masadaki koltuk hesapları, milletvekili paylaşımı, bakanlık, cumhurbaşkanlığı kavgaları ve tartışmaları Türkiye'yi seçime Erdoğan yanlıları ve Erdoğan karşıtları olarak götürüyor" diye konuştu.

'ÖZDAĞ, YÜZDE 2 OYUYLA SADECE İKTİDARI DEĞİL MUHALEFETİ DE BLOKE ETTİ'

Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında varılan mutabakata değinen Bilgen, "Görünen o ki Sayın Özdağ kendince son derece başarılı bir hamle yapmıştır, son derece başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Yüzde 2 civarındaki oyuyla sadece iktidarı değil muhalefeti de bloke etmiştir. Muhalefete hareket alanı bırakmamıştır. Muhalefete karşılıksız belki en ciddi, yüksek oyu veren partiyi felç edecek bir pozisyon ortaya çıkartmıştır" dedi.

'TÜRKİYE AÇISINDAN BU DURUMU ÇOK TEHLİKELİ GÖRÜYORUZ'

"Özdağ kendisi açısından başarılı olabilir, siyasi ikbali açısından iyi bir hamle yapmış olabilir, Türkiye açısından biz bu durumu son derece tehlikeli, son derece sıkıntılı görüyoruz. Türkiye'yi çaresizliğe, seçeneksizliğe mahkum eden bir tablo ortaya çıkartmıştır" diyen Bilgen, şöyle devam etti:

"Mevcut tablo doğrultusunda son MYK ve il başkanları toplantısında değerlendirmelerimizi yaptık. Artık Türkiye'de ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun bir seçenek olmaktan çıktığını, arkadaşlarımızın büyük kısmı Erdoğan'a destek vermenin... Zaten son dönemi. Bu dönemle belki daha sağlıklı bir değişimin, gerçek bir değişimin gerçekten Türkiye toplumunun taleplerini hayata geçirecek iktidarın kötü bir taklidi değil sahici bir muhalefetin önünün açılacağını düşündüğümüzü arkadaşlarımız büyük oranda paylaştı. Farklı düşünen arkadaşlarımız da vardı. Tarafsız kalmamız gerektiğini düşünen arkadaşlar da vardı. Ben çoğunluğun eğilimini de farklı eğilimi de yansıttım. 'Kılıçdaroğlu'na destek verelim' eğilimi ne yazık ki parti kurullarımızda hiçbir şekilde ciddi bir seçenek, bir alternatif olarak görülmedi."