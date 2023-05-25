Politika

Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi

Memleket Partisi, bugün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi.
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Muharrem İnce
Muharrem İnce
türkiye Muharrem İnce Memleket Partisi

HABER MERKEZİ

Parti genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan iki adayı da desteklememe kararı çıktı.

Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre Muharrem İnce'nin, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

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