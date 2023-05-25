Erdoğan: HDP tabanı farklı bir tutum içine girebilir

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayında soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayın davetini değerlendiren Erdoğan, “Hala bizi televizyonlara davet ediyor. Benimle neyi konuşacaksın. Herhangi bir eserin, vizyonun yok. Seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım. Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için Meclis'teki uzantılarıyla onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştü. Bunların yanında yüzde 1 bile oyu olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşalım. İftiraları falan da var” dedi.

"28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun her bir ferdi kazanacak" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Varsın birileri gerilimle, kutuplaştırmayla, siyaset dilini zehirlemek suretiyle yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Bu bizim kültürümüzden de gelen bir anlayış. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak, Londralı tefeciler kazanacak. “

“SELO’NUN ÇIKMASINI İSTİYORSANIZ KILIÇDAROĞLU’NA VERECEKSİNİZ DİYEN KILIÇDAROĞLU DEĞİL MİYDİ?”

Muhalefetin milliyetçiğini “takiyecilik” olatak niteleyen Erdoğan, “ Kabineyi süratle kurmamız gerekecek. Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bir defa bu testi kaybetmiştir. Bunların yaptığı milliyetçilik takiyeciliktir. Benim halkım yutmaz. Daha düne kadar terörist seviciydi, teröristleri affedenlerdi, firarilere kapı açanlardı. Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu değil miydi?” şeklinde konuştu.

"HDP DESTEĞİNİ ÇEKERSE ŞAŞMAYIN"

HDP tabanının farklı bir tutum sergileyebileceğini ifade eden Erdoğan, "HDP desteğini çekerse şaşmayın. Bizim aldığımız geri dönüşler farklı. Tepedekilerle taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Özdağ, '5,2 Oğan'ın gittiği yoldan gitmez' diyor. Kendisi için aynı şeyi söylemiyor. Zafer Partisi'nin aldığı oy 2.2. Bu 2.2 senin yolunda gidecek mi?" değerlendirmesinde bulundu.