ABD’den Rusya ve Belarus’a tepki: Ağır bedelleri olur

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Günlük basın toplantısında Rusya'nın taktik nükleer füzelerini Belarus'a getirmek üzere bu ülke ile anlaşma yaptığına ilişkin bir soruya yanıt veren Miller, "Elimizdeki kanıt veya değerlendirme hakkında konuşmayacağım. Ancak bu anlaşmayı şiddetle kınadığımızı söylemek isterim. Bu, Rusya'nın bir yıldan fazla süreden önce Ukrayna'ya yönelik başlattığı topyekun işgalde gördüğümüz sorumsuz davranışlarının sonuncusudur" dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşında biyolojik, kimyasal veya nükleer silah kullanmasının ağır bedelleri olacağını daha önce de belirttiklerini söyleyen Miller, nükleer pozisyonlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum veya Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir emare olmadığını kaydetti.

“SORUMSUZ VE PROVOKATİF SEÇİMLER YAPMANIN ÖRNEĞİ”

Öte yaBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılmasını resmileştirmek için anlaşma imzalanmasıyla ilgili Jean-Pierre, anlaşmadan haberdar olduklarını ve durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Jean-Pierre, daha önce de belirttikleri gibi kendi nükleer pozisyonlarını uyarlamak için herhangi bir neden görmediklerini belirterek, Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair de bir işaret olmadığını ifade etti.

"Bu, sorumsuz ve provokatif seçimler yapmanın bir başka örneği" diyen Jean-Pierre, NATO ittifakının kolektif savunmasına bağlılıklarına vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bugün, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.

Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.