Mesrur Barzani'den Mayıs Devrimi açıklaması: Tüm dünyaya mesaj verildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Mayıs Devrimi’nin 47'nci yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

“Mayıs Devrimi’nin 47'nci yıldönümünde Başkan Barzani’yi, kahraman Peşmergeleri, devrimin tüm savaşçılarını ve Kürdistan halkını en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Mesrur Barzani, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük Eylül Devrimi'nin hedef ve mesajlarının taşıyıcısı, aynı zamanda devamı olan Mayıs Devrimi, ölümsüz lider Barzani önderliğinde, ağır ve çetin bir günde başladı. O gün, Kürdistan halkına umut ve özgüven sağlandı. Siyasi ve askeri açıdan kahramanlık destanı yazıldı. Mayıs Devrimi, Kürdistan halkının varlığını, kimliğini ve meşru haklarını savunmak için çalışmaya devam edeceğinin mesajını tüm dünyaya duyurdu.”

Mesrur Barzani, Mayıs Devrimi'nin önemli kazanımlarından birinin de Mart 1991'de Kürdistan halkının ayaklanmasıyla sağlanan barış, birlik ve beraberlik olduğunu kaydetti.

Mesrur Barzrani, “Kürdistan partileri arasında da uzlaşma sağlandı” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin meşru ve anayasal haklarının korunması gerektiğini vurgulayan KDP Başkan Yardımcısı, “Mayıs Devrimi'nin başlangıcının 47’nci yıldönümünde, tüm Peşmergelerin ve devrime katılanların emeğine ve mücadelesine saygı ve takdirlerimi sunuyorum. Şehit lider İdris Barzani'yi saygı ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.