Demirtaş: Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapalım

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pazar günü yapılacak ikinci tur seçime bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabındaki paylaşımında “Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak” dedi.

“Artık bu işin üçüncü turu da yok!” diyen Demirtaş, “Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin” ifadelerini kullandı.

Bu arada HDP ve Yeşil Sol Parti, ikinci turda da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.