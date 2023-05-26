Politika

Demirtaş: Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapalım

Selahattin Demirtaş, “Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye HDP Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu Seçim

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pazar günü yapılacak ikinci tur seçime bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabındaki paylaşımında “Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak” dedi.

“Artık bu işin üçüncü turu da yok!” diyen Demirtaş, “Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin” ifadelerini kullandı.

Bu arada HDP ve Yeşil Sol Parti, ikinci turda da Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv