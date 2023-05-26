Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan’a: Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu

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Sinan Oğan, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından TRT’deki programa konuk oldu. Oğan, “Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı” diye konuştu.

Sinan Oğan’ın bu sözlerine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yalanlama geldi.

Twitter hesabından Oğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

“Hayır @DrSinanOgan bey, Sn. @kilicdarogluk'dan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.”

Yavaş, Sinan Oğan'ın "Parlamento ile cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Açık ve net. Parlamentoyu alan tarafın cumhurbaşkanlığını alması bu ülkenin geleceği ve istikrarı açısından son derece önemlidir." sözlerine de, "Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi" şeklinde yanıt verdi.

OĞAN: TALEBİM OLSAYDI KILIÇDAROĞLU HEPSİNİ YAPMAYA HAZIRDI

CNN Türk’te Mansur Yavaş’ın iddiasıyla ilgili konuşan Oğan, şunları kaydetti:

“Benim taleplerim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı. Benim için önemli olan bir makam, mevki talep etmek değil. Temel konu; ben ikna olmadım. Bu seçimin HDP desteği olmadan alınabileceğini... Açık açık konuştuk. Ben aslında büyük bir fedakarlıkta bulundum. Yoksa ülke bir felakete sürüklenirdi. Yoksa pazarlıklar da yapılırdı, cumhurbaşkanı yardımcılıkları da alınırdı... Eğer Sayın Yavaş yanlış anlamışsa tekrar ifade edelim.”