Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Dmitriy Medvedev, Vietnam ziyareti sırasındaki açıklamalarında, Batı’nın Ukrayna’ya nükleer silah göndermesi halinde Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenlemek zorunda kalacaklarını belirtti.

Sputnik’in aktardığına göre Medvedev, “Savaşın değiştirilemez kuralları vardır: işler Ukrayna’ya nükleer silah gönderilmesi raddesine gelirse, önleyici saldırı düzenlememiz gerekecek” dedi.

“Batı’nın, olayların bu yönde gelişebileceğinin ayrımında olup olmadığına ilişkin şüpheleri olduğunu” ifade eden Medvedev, “Ukrayna Batı’dan nükleer silah alırsa, bu, nükleer başlıklı bir füzenin de onlara gideceği anlamına gelecek” diye yineledi.

Bunun yanında, “Avrupa’nın Ukrayna ile ilgili aldığı kararlar ile durumu alevlendirdiği için aklını yitirmiş olması gerektiğini” ifade eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “ABD ise Ukrayna konusunda pragmatik çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, yani durumdan para kazanmaya ve yüzyıllık düşmanını (Rusya) yok etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.