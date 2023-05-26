Spor

James Milner’a Anfield’ın penaltı noktası hediye edildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un başarılı orta sahası James Milner’a, Anfield Stadyumu'nun penaltı noktası hediye edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Liverpool James Milner hediye penaltı noktası

HABER MERKEZİ

Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a 8 sene önce transfer olan James Milner, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Anfield Stadyumu'nun zemin bakım ekibi de kırmızıların penaltıcısı olan Milner'a, penaltı noktasını hediye etti.

37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Bu ne büyük bir hediye" notuyla penaltı noktasının fotoğrafını paylaşarak, teşekkürlerini iletti.

James Milner, Liverpool ile çıktığı 331 maçta 26 gol, 46 asistlik performansa imza attı.

Milner, Liverpool forması ile 1’er kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv