Politika

İsveç’ten NATO’ya üyelik açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, "Hedefimiz temmuz ayına kadar NATO'ya katılmak" dedi.
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dünya İsveç NATO üyelik açıklama

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, NATO’nun 11 ile 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapacağı zirvesine kadar NATO’ya katılmayı hedeflediklerini açıkladı.

Billstrom, İspanyol mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında, “O zamana kadar üye olabilmeliyiz. Hükümetin isteği bu şekilde” dedi.

İsveç, Finlandiya ile beraber geçen yıl NATO’ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu fakat Türkiye ve Macaristan’ın itirazları nedeniyle İsveç’in üyelik süreci tamamlanmadı.

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