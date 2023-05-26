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Mardinli 4 genç İstanbul’da hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te sabah saatlerinde bir fırında meydana gelen yangında Mardinli oldukları öğrenilen 4 genç yaşamını yitirdi.
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türkiye Mardin istanbul yangın

HABER MERKEZİ

Fatih Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı.

5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında Mardinli oldukları belirtilen 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi. Kaynak: İHA)

ma
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