Politika

Rusya’dan Dnipro’daki bir hastaneye füze saldırısı: 2 ölü, 30 yaralı

Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir hastaneye Rus güçlerince füze saldırısı düzenlendiği ve saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Dnipro Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentindeki bir hastaneye yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk olmak üzere 30 kişinin yaralandığını kaydeden Lisak, enkaz altında bulundukları bilinen 3 kişiden henüz haber alamadıklarını kaydetti.

ZELENSKİY'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Dnipro'ya füze saldırısının gerçekleştirildiğini ifade ederek, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere karşı "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Zelenskiyi, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde etmesi gerektiğini kaydetti.

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