Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Çelik’e 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Feridun Çelik’e DTK faaliyetleri gerekçe gösterilerek 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesindeki Daimi Meclis Koordinasyonu, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile Diplomasi Komisyonu’nda yer aldığı iddia edilerek hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla dava açılan Diyarbakır'ın eski Belediye Başkanı Feridun Çelik’e altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, dosyanın eksik inceleme nedeniyle istinaf mahkemesince bozulmasının ardından Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlayan duruşmaya, Çelik katılmazken, avukatları Sinan Tanrıkulu ve Devrim Barış Baran hazır bulundu.

Duruşmada, iddia makamı önceki celse hapis istemiyle verdiği mütalaasını tekrarladı. Çelik’in avukatı Sinan Tanrıkulu, müvekkilinin iddia edildiği gibi Daimi Meclis Koordinasyonu, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile Diplomasi Komisyonu’nda yer almadığını, kendi beyanlarının da bu yönde olduğunu, DTK binasında yapılan aramalarda el konulan listelerde de bu komisyonlarda yer aldığına dair adının geçmediğini söyledi.

Müvekkili hakkında ifade veren gizli tanığın müvekkilinin Diyarbakır Belediye Başkanlığını yaptığı 1999-2004 yılları arası KCK’ye 7 trilyon para aktardığı iddiasına değinen Tanrıkulu, belirtilen tarihte KCK’nın henüz kurulmadığını, KCK’nin 2005 yılında kurulduğunu, o tarihte de belediyenin toplam bütçesinin 7 trilyon olmadığını kaydetti.

Dosyadaki gizli tanığın ifadesine itibar edilmemesi gerektiği yönünde mahkeme kararı bulunduğunu ve Tanık Koruma Programı’ndan çıkarıldığını dile getirilen Tanrıkulu, müvekkilinin beraatini istedi.

MECLİS DAVETİ HATIRLATILDI

Çelik’in avukatı Devrim Barış Baran ise devletin vatandaşına kumpas kuramayacağını belirterek, DTK’nin açık şekilde faaliyetlerini yürüttüğünü, DTK hakkında herhangi bir kapatma davasının bulunmadığını, müvekkilinin bu sırada DTK binasına gitmekle suçlanamayacağını ifade etti.

O dönemde iktidar partisi ve diğer siyasi parti milletvekillerinin DTK’nin etkinliklerine katıldığını ve Meclis’te yeni anayasa yapım sürecinde rol alması için davet aldığını belirten Baran, müvekkilinin beraatini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Çelik’e “örgüt üyesi olmak” suçlamasından altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, daha önce Çelik hakkında kaldırılmasına karar verdiği adli tedbir kontrolünün yeniden uygulanmasına karar verdi.