Politika

Putin: Ukrayna'da diplomatik çözüm için diyaloğa açığız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla telefon görüşmesi yaptı.
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dünya Luiz Inacio Lula da Silva Vladimir Putin Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yla telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'in açıklamasına göre Brezilya tarafının talebi üzerine gerçekleşen konuşmada Lula, Japonya'nın Hiroşima kentinde yapılan G7 Zirvesi'ndeki izlenimlerini paylaşarak Ukrayna'daki çatışmaya çözüm yolları aramak için olası arabuluculuk çabalarına ilişkin vizyonunu sundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki durumla ilgili ilkesel değerlendirmelerini anlatan Putin, Kiev ve Batılı hamileri tarafından engellenen diplomatik diyaloğa açık olduklarını bir kez daha teyit etti.

Putin ve Lula, Rusya-Brezilya stratejik ortaklığının güncel konularını da istişare ederken liderler, çeşitli alanlarda işbirliğini kademeli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye ilgi duyduklarını vurguladı.

BRICS ve diğer uluslararası platformlarda yürütülen ortak çalışmaları da ele alan Putin ve Lula arasındaki görüşmenin yapıcı ve kapsamlı olduğu bildirildi.

 

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