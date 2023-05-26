Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım, seçime mi girmeyeyim?

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Telekomünikasyon şirketleri tarafından kendisine yönelik 'karartma' uygulandığını söyleyerek, "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. SMS atmam engelleniyor" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Tümüyle karartma altındayım" notuyla yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "korkak adam" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu videoda şunları kaydetti:

"Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV'yle ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar... Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam!"