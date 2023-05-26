Politika

Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım, seçime mi girmeyeyim?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Telekomünikasyon şirketleri tarafından kendisine yönelik 'karartma' uygulandığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı seçim

HABER MERKEZİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Telekomünikasyon şirketleri tarafından kendisine yönelik 'karartma' uygulandığını söyleyerek, "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. SMS atmam engelleniyor" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayımladı. 

Kılıçdaroğlu, "Tümüyle karartma altındayım" notuyla yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "korkak adam" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu videoda şunları kaydetti: 

"Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV'yle ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar... Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor.  Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam!" 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv