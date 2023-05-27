Politika

ORC anketi: Kılıçdaroğlu yüzde 48,1 - Erdoğan yüzde 46,7

ORC Araştırma'nın anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 48,1; Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46,7 oldu. Katılımcıların yüzde 5,2'si kararsız olduğunu söyledi.
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türkiye ORC Araştırma Anket Seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma şirketi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna dair araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 48,1 olarak ölçüldü.

Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 46,7 oldu.

Yüzde 5,2 ise kararsız olduğunu belirtti.

Araştırmanın detaylarının yer aldığı linkin paylaşılmasının ardından şirketin internet sitesine erişim sorunu yaşandı.

ORC Araştırma'dan yapılan açıklamada, “Sitemize şu anda 1 milyon giriş talebi bulunmaktadır. Bununla beraber çok fazla bot saldırısı da gerçekleşmektedir. İnternet sitemizde verilen hata en yakın zamanda giderilecektir” denildi.

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