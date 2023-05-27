Politika

Başbakan’dan Irak Maliye Komisyonu’na tepki: Anlaşmamıza saygı duymalılar

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Sudani ile yaptıkları anlaşmanın Erbil-Bağdat uzlaşmasının temeli olduğunu ve tüm tarafların buna saygı duyması gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhammed Şiya Sudani Irak Parlamentosu bütçe tasarısı

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu, Kürdistan Bölgesi'nin payına dair değişiklikleri içeren bütçe yasa tasarısının 13’üncü ve 14’üncü maddelerini önceki gün onaylamıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, konuya dair değerlendirmede bulundu.

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu’ndan bir grubun federal bütçe yasa tasarısında değişiklik yaptığını anımsatan Mesrur Barzani, “Bu değişiklik, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile yaptığımız anlaşmaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Sudani ile yaptıkları anlaşmanın Erbil-Bağdat arasındaki uyumun temeli olduğunu belirterek, tüm tarafların buna saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sudani’yle yapılan anlaşma dışında hiçbir anlaşmaya bağlı kalınmayacağı ifade edilmişti.

Hükümetin açıklamasına göre alınan karar yasal değil.

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