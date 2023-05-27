Neçirvan Barzani: Bütçe yasa tasarısındaki değişiklikleri reddediyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada, bütçe yasa tasarısında, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını ihlal eden değişiklikleri tümden reddettiklerini belirterek, “Bu adım, tüm Irak’ın önümüzdeki üç yıl için umutla beklediği bütçe yasa tasarısı önünde engel oluşturmaktadır” vurgusunda bulundu.

Neçirvan Barzani, “Devleti yönetme koalisyonunun siyasi anlaşmasına bağlılık, Irak’ın siyasi istikrar ve huzurunun temeli ve ülkenin tüm bileşenler adına daha iyi bir geleceğe atacağı doğru bir adımdır” dedi.

Neçirvan Barzani, “Uzlaşı ile anlaşmalardan kaçmak ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını ihlal etme çabaları, ulusal sorumlulukla tamamen zıttır. Ülkeyi umutsuzluğa sevk edip siyasi istikrarı bozmak dışında hiçbir getirisi olmayacak ve Irak’ın tamamına zarar verecektir” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki tecrübelerin güç mantığının, azınlık-çoğunluk ayrımı ve Iraklı bileşenlerin haklarının ihlalinin hiçbir zaman ülkeye huzur ve istikrar getirmediği ve getirmeyeceğini ispatladığını vurgulayan Neçirvan Barzani, “Tüm taraflardan, özellikle devleti yönetme koalisyonu bileşenlerinden anlaşmalara bağlı kalmalarını ve sorumlulukla hareket etmeyi talep ediyorum. Kürdistani taraflar da birlik içinde anayasal haklarımızı savunmalıdır” diye belirtti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi anayasal temelde sorunların çözümünden yana olduğunu ve son birkaç aydaki birlikte çalışmanın bunu ortaya koyduğunu ifade etti.

MALİYE KOMİSYONU TASARIDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu, bütçe yasa tasarısının, Kürdistan Bölgesi’nin petrol geliri ve mali haklarıyla ilgili 13 ve 14’üncü maddelerinde değişiklik yaptı.

K24’ün edindiği bilgiye göre bazı komisyon üyelerinin bu değişiklikleri oylamaya götürmeye çalışması üzerine KDP ve Yekgirtu temsilcileri toplantıdan çekildi, bazı Sünni temsilciler de oylamaya katılmadı.

Maliye Komisyonu üyesi Cemal Koçer K24’e yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliklerle ilgili önerilerin, Erbil-Bağdat anlaşmasına aykırı olduğunu ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının bütçe ve maaş ödemeleri üzerinde tehlike oluşturduğunu söyledi.

Komisyon Başkan Yardımcısı İhlas Dlemi, önerinin KYB ve Esayib Ehlil Hak parlamenterleri tarafından yapıldığını belirtti.