Erdoğan’dan seçmenlere çağrı: Sensiz olmaz

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir çağrı yaptı.

“Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.”