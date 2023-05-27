Erdoğan’dan seçmenlere çağrı: Sensiz olmaz
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir çağrı yaptı.
“Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.”
Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.