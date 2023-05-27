Demirtaş: Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, yarın yapılacak olan cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine ilişkin şu mesajları verdi:

“Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir.

Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir.

Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz.

Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın.”