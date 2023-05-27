Demirtaş: Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir
HABER MERKEZİ
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, yarın yapılacak olan cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine ilişkin şu mesajları verdi:
“Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir.
Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir.
Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz.
Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın.”
Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 27, 2023
Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir.
Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz.
Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın.