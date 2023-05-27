Politika

Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılı dolayısıyla konferans düzenleniyor

Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılı dolayısıyla çok sayıda Kürt siyasetçi ve aydının katılımıyla İsviçre’nin Lozan kentinde bir konferans düzenleniyor.
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LOZAN (K24)

K24 muhabiri, Kürt diasporası ve Kürdistan’ın dört parçasından çok sayıda ismin katılım gösterdiği konferansa Amerika ve Avrupa ülkelerinden de katılımın olduğunu söyledi.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hewraman Ali, “Bu konferansta, 100 yıldır Kürtlere zulmedilen Lozan Antlaşması’yla ilgili dünyaya mesaj vermek istiyoruz” dedi.

Hewraman Ali, 2 gün sürecek olan konferansta dört panelin düzenleneceğini, Kürdistan’ın dört parçasından isimlerin yanı sıra yabancı isimlerin de hazır bulunduğunu ifade etti.

LOZAN ANTLAŞMASI

24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kasabasında Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Portekiz, Belçika, Romanya ve Yugoslavya temsilcileri arasında bir barış antlaşması imzalandı.

Antlaşmayla Osmanlı toprakları bölüşüldü aynı zamanda Kürdistan toprakları fiilen ve resmen dört parçaya ayrılmış oldu.

Anlaşmanın imzalanması sonrası İran, Türkiye, Irak ve Suriye Kürdistan halkına karşı inkar ve imha politikası uygulamaya başladı.

 

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