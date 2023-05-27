Bekir Bozdağ’dan 'Öcalan' açıklaması: Hiçbir görüşme yapılmadı

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Seçim sürecinin en çok konuşulan konulardan biri de iktidarın İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştüğü yönündeki iddialar oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu iddiaları yalanladı.

Bozdağ, “İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır” diyerek, şunları ifade etti:

“Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez.”